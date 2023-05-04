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Günlük Burç Yorumları: 5 Mayıs Cuma Terazi Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 5 Mayıs Cuma Terazi Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 04 Mayıs 2023 - 17:30

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Parasal anlamda yeni bağlantılar kurabileceğiniz bir gün sevgili teraziler. Yaşam kalitenizi arttıracak yeni anlaşmalar gündemde olabilir. Sağlık konusunda beklenmedik gündemler olabilir. Hobilerinize zaman ayırın. Zaman yönetimi konusunda destek alın.



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