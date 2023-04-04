Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 5 Nisan Çarşamba Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
İlişkilerinizin gündemde olduğu bir gün sevgili teraziler. Zihinsel olarak uyumlu olduğunuz kişilerle vakit geçirebilir, fikir alışverişi yapabilirsiniz. Size sunulan teklifleri gerçekten isteyip istemediğinizden emin olun. İsteklerinizi net bir şekilde dile getirin, varlığınızı hissettirin.
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