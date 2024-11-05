Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Kasım Çarşamba Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Bugün üzeri geçmişte kapatılmış olan ailevi konular gündeme gelebilir sevgili teraziler. Anlaşmazlıklar ve laf kalabalığı sizi yorabilir. Eski defterlerin açılması hoşunuza gitmese de konuları hallederek ilerlemek daha sağlıklı olacaktır. Problemleri geçiştirmeyin.
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