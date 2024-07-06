Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Temmuz Cumartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Sevgili teraziler, bugün kendinizi her zamankinden daha güzel ve özgüvenli hissedeceğiniz bir gün. Adım atmaya çekindiğiniz ilişkiler konusunda sınırlarınızı zorlayabilirsiniz. Bunun bir sakıncası yok fakat hayat denge üzerine kuruludur bunu unutmayın.
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