Günlük Burç Yorumları: 7 Haziran Cuma Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 06 Haziran 2024 - 16:13

Güncelleme: 06 Haziran 2024 - 16:13

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Bugün biraz gergin ve huzursuz hissedebilirsiniz. İlişkilerin sizi bu kadar zorladığını görmek canınızı acıtabilir. Anlaşılmadığınızı hissetmek öfkeli tavırlar sergilemenize sebep olabilir. Kendinizi ifade edin fakat sağlıklı bir dille.