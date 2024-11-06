Günlük Burç Yorumları: 7 Kasım Perşembe Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 06 Kasım 2024 - 16:32

Güncelleme: 06 Kasım 2024 - 16:32

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Yakın çevrenizle olan ilişkilerinizde yaşadığınız mücadele zihinsel olarak sizi yorgun düşürmüş olabilir. İnsanların sürekli sizden çözüm beklemesi üzerinizde büyük bir sorumluluk. Hayır demeyi öğrenmezseniz sağlığınızdan olabilirsiniz.