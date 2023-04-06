Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Nisan Cuma Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Düşünüp duruyorsunuz sevgili teraziler. Biraz harekete geçin, düşüncelerinizi hayata geçirmek için bir şeyler yapın. Bugün parasal konulara odaklanabilir, yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. Yeni kararlar alırken biraz ayaklarınız yere sağlam basmalı.
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