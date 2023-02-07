Günlük Burç Yorumları: 8 Şubat Çarşamba Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 19:00

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 19:00

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Sevgili teraziler, bugün sağlık sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. İçe dönmeniz, ne istediğinize karar vermeniz, biraz yalnız kalmanız gerekiyor. Aksi takdirde ilişkileriniz çıkmaza girebilir. Hayır demeyi ve kendinizi sağlıklı bir şekilde ifade etmeyi öğrenmelisiniz. İçinize atmayın.



