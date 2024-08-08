Günlük Burç Yorumları: 9 Ağustos Cuma Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 08 Ağustos 2024 - 16:45

Güncelleme: 08 Ağustos 2024 - 16:45

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Bugün uyumlu ve dengeli ilişkiler kurabileceğiniz bir gün sevgili teraziler. Kararlı olmanız gerekiyor. Estetik ve dış görünüşle alakalı bugün kendinize zaman ayırabilirsiniz.. Zihninizi netleştirmeli ve hayallerinizi hedefe dönüştürecek somut planlar yapmalısınız.