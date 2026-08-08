Günlük Burç Yorumları: 9 Ağustos Pazar Terazi Burcu Yorumu

Terazi Burcu ve Yükselen Terazi Burcu

Günlük Yaşam:

Pazar gününde Ay’ın İkizler burcundaki uyumlu açısı; vizyonunuzu, seyahat arzunuzu ve entelektüel merakınızı tetikliyor. Hafta sonunun bu son gününü yeni şeyler öğrenerek, okuyarak veya keşif gezileri yaparak değerlendirmek isteyeceksiniz. Yapacağınız planlarda her bir ayrıntı maddesini özenle düzenlemeniz, gününüzü kusursuz kılacaktır.

Kariyer:

Ufkunuzu genişletecek fikirlerle öne çıkabileceğiniz, eğitim veya uluslararası konulara dair tasarımlar yapabileceğiniz bir gün. Bakış açınızla fark yaratabilirsiniz. İş hayatınızda edindiğiniz geniş mesleki çevre ve sürdürdüğünüz güçlü iş bağlantıları, vizyonunuzu büyütürken size rehberlik edecektir.

İlişki:

İlişkinizde zihinsel uyum, neşe ve birlikte keşfetme arzusu ön planda. Partnerinizle derin sohbetler etmek veya yeni rotalar planlamak ilişkinize dinamizm katacaktır. Yalnız Teraziler için, seyahatlerde veya farklı kültürlerden insanların bulunduğu ortamlarda enerjisiyle etkileyen biriyle flört süreci başlayabilir.