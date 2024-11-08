Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Kasım Cumartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Uzun süredir cesaret edemediğiniz konular varsa bugün gereken cesareti kendinizde bulabileceksiniz. Sevdiklerinizden yardım alın. Bugün şanslı ve ileriye dönük başlangıçların temelleri atılabilir.
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