Günlük Burç Yorumları: 9 Mart Cumartesi Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 08 Mart 2024 - 16:02

Güncelleme: 08 Mart 2024 - 16:02

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ BURCU GÜNLÜK YORUMU:

İlişkileriniz bugün hiç olmadığı kadar belirsiz ve her şey sisli.. İş hayatınızda çözemediğiniz konuların ısrarla üzerine gitmeyin, her şeyin bir zamanı var. Bazen bir şeyler dağılmalı ki toparlanabilsin. Rahatlayın. Israrla çözüm aramak sağlığınızı etkileyebilir.