Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Mayıs Salı Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Bugün ailevi konular gündeme gelebilir sevgili teraziler. Anlaşmazlıklar, fikir çatışmaları canınızı sıkabilir. Üzeri kapanmış konuların tekrar açılması hoşunuza gitmese de sorunları geçiştirmeyin. Yakınlarınızın sizden beklentilerini karşılamaya çalışın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Akar hakkında konuşmamız lazım
- Nevşin Mengü'den 'Konya' uyarısı
- Soylu saldırganları değil, İmamoğlu'nu hedef aldı
- İmamoğlu'na yönelik saldırıya sanatçılardan tepki!
- Kızılay yöneticilerinden tehlikeli provokasyon
- Kılıçdaroğlu'ndan 'sağduyu' çağrısı
- İmamoğlu’na Erzurum’da provokasyon
- Kemal Derviş yaşamını yitirdi
- Altaylı 'bir sonraki seçimin iki başbakan adayını' yazdı
- AKP'li Öz'den tepki çeken paylaşım