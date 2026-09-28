Venüs retrosu ne zaman başlıyor? Venüs retrosu kaç gün sürecek? Venüs retrosunun etkileri neler?

Venüs geri hareketi için geri sayım başladı. Aşk, ilişkiler, para ve kişisel değerler açısından yeni bir değerlendirme dönemini işaret eden bu gökyüzü hareketinin tarihi ve burçlara olası etkileri merak ediliyor. İşte 2026 Venüs geri hareketinin başlangıç tarihi, süresi ve etkileri...
VENÜS RETROSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2026 yılının Venüs geri hareketi 3 Ekim 2026'da başlayacak. Venüs bu tarihte Akrep burcunda geri hareketine geçecek. Astrolojik yorumlarda Venüs; aşk, ilişkiler, maddi konular, güzellik, zevkler ve kişinin kendi değerini nasıl algıladığıyla ilişkilendiriliyor. Bu nedenle geri hareket döneminde söz konusu alanlarda geçmişten gelen konuların yeniden ele alınması bekleniyor.
VENÜS RETROSU NE ZAMAN BİTECEK?
Venüs'ün geri hareketi 13 Kasım 2026'da sona erecek. Bazı takvimlerde Türkiye saati nedeniyle hareketin sona erişi 14 Kasım olarak gösterilebiliyor. Bunun temel nedeni saat dilimi farkı. Bu nedenle tarih konusunda farklılık görülebilse de gökyüzü hesaplamalarında Venüs'ün geri hareketinin 13 Kasım'da sona erdiği belirtiliyor.
Venüs, 25 Ekim'de Akrep burcundan Terazi burcuna geri dönecek ve geri hareketine burada devam edecek. Böylece süreç önce daha derin duygular, güven ve paylaşım konularını, ardından ilişkilerde denge ve karşılıklılık meselelerini gündeme taşıyabilir.
VENÜS RETROSU KAÇ GÜN SÜRECEK?
3 Ekim ile 13 Kasım arasındaki dönem yaklaşık 41 gün sürecek. Bu süreçte Venüs önce Akrep'te, ardından Terazi'de geri hareket edecek. Astrolojik yorumlara göre bu dönem özellikle ilişkiler, maddi kaynaklar, kişisel değerler ve geçmişte tamamlanmamış meselelerin yeniden değerlendirilmesiyle ilişkilendiriliyor.
VENÜS RETROSUNUN HAYATIMIZA ETKİLERİ NELERDİR?
Bu özel dönem, bireylerin hayatında hem içsel hem de dışsal anlamda önemli değişimlerin habercisidir. Etkileri en çok şu alanlarda hissedilir:
1. İlişkiler ve eski sevgililer
- Venüs gerilemesi denildiğinde akla ilk gelen konulardan biri geçmişteki ilişkilerdir. Bu dönemde eski sevgililer yeniden kapınızı çalabilir ya da bitmemiş konular tekrar gündeme gelebilir. Ancak bu süreçte yeni bir ilişkiye başlamak veya ani evlilik kararları almak yerine mevcut bağları değerlendirmek daha sağlıklı sonuçlar verir.
2. Maddî konular ve harcamalar
- Finansal yatırımlar, büyük alışverişler ve bütçe planlamaları açısından bu dönem oldukça hassastır. Yanılsamalara açık bir zaman dilimi olduğundan, gereksiz harcamalardan kaçınmak ve parasal konularda yeni adımlar atmadan önce her ayrıntıyı dikkatlice incelemek gerekir.
3. Öz değer ve estetik kararları
- Kişisel bakım, estetik operasyonlar veya imaj değişiklikleri için bu süreç önerilmez. Dış görünüşte yapılacak köklü değişiklikler dönemin bitiminde pişmanlık yaratabilir. Bunun yerine içsel huzuru bulmak ve öz değer duygusunu güçlendirmek en doğru yaklaşımdır.