Venüs retrosu ne zaman başlıyor? Venüs retrosu kaç gün sürecek? Venüs retrosunun etkileri neler?

Venüs geri hareketi için geri sayım başladı. Aşk, ilişkiler, para ve kişisel değerler açısından yeni bir değerlendirme dönemini işaret eden bu gökyüzü hareketinin tarihi ve burçlara olası etkileri merak ediliyor. İşte 2026 Venüs geri hareketinin başlangıç tarihi, süresi ve etkileri...

2026 yılının Venüs geri hareketi 3 Ekim 2026'da başlayacak. Venüs bu tarihte Akrep burcunda geri hareketine geçecek. Astrolojik yorumlarda Venüs; aşk, ilişkiler, maddi konular, güzellik, zevkler ve kişinin kendi değerini nasıl algıladığıyla ilişkilendiriliyor. Bu nedenle geri hareket döneminde söz konusu alanlarda geçmişten gelen konuların yeniden ele alınması bekleniyor.

VENÜS RETROSU NE ZAMAN BİTECEK?

Venüs'ün geri hareketi 13 Kasım 2026'da sona erecek. Bazı takvimlerde Türkiye saati nedeniyle hareketin sona erişi 14 Kasım olarak gösterilebiliyor. Bunun temel nedeni saat dilimi farkı. Bu nedenle tarih konusunda farklılık görülebilse de gökyüzü hesaplamalarında Venüs'ün geri hareketinin 13 Kasım'da sona erdiği belirtiliyor.

Venüs, 25 Ekim'de Akrep burcundan Terazi burcuna geri dönecek ve geri hareketine burada devam edecek. Böylece süreç önce daha derin duygular, güven ve paylaşım konularını, ardından ilişkilerde denge ve karşılıklılık meselelerini gündeme taşıyabilir.