Astrolojide aşk, ilişkiler, maddi konular ve kişisel değerlerle ilişkilendirilen Venüs’ün 2026 yılındaki retro hareketi başladı. Peki, Venüs retrosu ne zaman bitiyor? 2026 Venüs retrosu kaç gün sürecek?

VENÜS RETROSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK 2026?

Venüs retrosu 3 Ekim’de Akrep burcunda başlayacak, 25 Ekim’de Terazi’ye dönecek ve 14 Kasım’da sona erecek. Retronun öncesi gölge dönem 31 Ağustos’ta başladı ve 15 Aralık’ta da tamamlanacak.

VENÜS RETROSU ETKİLERİ NELER?

Venüs retrosu; astrolojide aşk, ikili ilişkiler, estetik, özdeğer ve finansal konuları simgeleyen gezegenin geri harekete geçmesiyle birlikte bu alanlarda derin bir değerlendirme, yavaşlama ve geçmişle yüzleşme dönemini başlatır. Bu süreçte özellikle ikili ilişkilerde geçmişte yarım kalmış konular, bitmemiş hesaplaşmalar ve eski sevgililerin yeniden iletişime geçmesi sıkça yaşanır. Mevcut ilişkilerde ise bastırılmış duygular, kıskançlık ve güven sorunları su yüzüne çıkarak bağların sağlamlığını sınar. Retrolar yeni başlangıçlar için ideal görülmediğinden, bu dönemde filizlenen yeni aşklarda veya alınan ani evlilik ve ayrılık kararlarında temkinli kalmak, durumların gerçekliğini zamanla değerlendirmek büyük önem taşır.

Finansal boyutta ise lüks tüketim arzusu artabilir ya da riskli bütçe kararlarına yatkınlık oluşabilir. Dolayısıyla yüksek tutarlı yatırımlardan, borçlanmalardan ve büyük harcamalardan kaçınmak; bunun yerine geçmişten kalan alacaklar, borçlar ve genel bütçe dengesi üzerine yoğunlaşmak daha sağlıklı bir yaklaşımdır. Güzellik ve estetik alanında da Venüs’ün enerjisi yavaşladığı için radikal saç değişimleri, tarz yenilikleri veya geri dönüşü zor olan estetik müdahaleler sonrasında pişmanlık getirebilir. Kişinin kendi iç dünyasına dönerek özdeğerini sorguladığı, ilişkilerdeki sınırlarını gözden geçirdiği ve yarım kalmış sanatsal projelere odaklandığı bir içsel dönüşüm süreci olarak değerlendirilmesi en faydalı yoldur.