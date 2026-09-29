Venüs retrosunda eski sevgilisinden haber alacak 5 burç! Geçmiş yeniden gündeme geliyor

Venüs retrosu, astrolojide aşk, ilişkiler ve geçmişten gelen duyguların yeniden gündeme geldiği dönemlerden biri olarak yorumlanıyor. Bu süreçte bazı burçların geçmiş ilişkilerini yeniden hatırlayabileceği, eski sevgililerinden mesaj veya haber alabileceği düşünülüyor. Peki Venüs retrosunda eski sevgilisinden haber alması beklenen burçlar hangileri?

VENÜS RETROSU İLİŞKİLERİ NASIL ETKİLİYOR?

Astrolojik yorumlara göre Venüs; aşkı, ilişkileri, sevgiyi, bağlılığı ve değerleri temsil ediyor. Venüs'ün retro hareketi sırasında geçmiş ilişkilerin, yarım kalmış konuşmaların ve eski duyguların yeniden gündeme gelebileceğine inanılıyor.

Bu nedenle Venüs retrosu, bazı kişiler için geçmişte kalan bir ilişkinin yeniden hatırlanmasına veya eski sevgiliden beklenmedik bir haber gelmesine sahne olabilir. Ancak bu yorumların astrolojik inanışlara dayandığını ve bilimsel bir öngörü niteliği taşımadığını belirtmek gerekiyor.

VENÜS RETROSUNDA ESKİ SEVGİLİSİNDEN HABER ALACAK 5 BURÇ

1. KOÇ BURCU

Koç burçları için Venüs retrosu, geçmişte yarım kalmış ilişkileri yeniden gündeme taşıyabilir. Uzun süredir görüşmediği eski sevgilisinden gelecek bir mesaj veya sosyal medya üzerinden yapılacak bir iletişim, Koçların dikkatini çekebilir.

2. İKİZLER BURCU

İletişimin ön plana çıktığı bu dönemde İkizler burçlarının geçmiş ilişkileriyle ilgili yeni gelişmeler yaşayabileceği düşünülüyor. Eski sevgiliden gelen beklenmedik bir mesaj, geçmişte konuşulmadan kalan konuların yeniden açılmasına neden olabilir.

3. TERAZİ BURCU

Venüs tarafından yönetilen Terazi burçları, retro döneminin ilişki temalarından daha fazla etkilenebilecek burçlar arasında gösteriliyor. Eski bir ilişkinin yeniden gündeme gelmesi veya geçmişten bir kişinin iletişim kurması Terazi burçları için sürpriz olmayabilir.

4. AKREP BURCU

Akrep burçları için geçmişte kapanmamış duygusal meseleler yeniden gündeme gelebilir. Uzun süredir haber alınmayan bir eski sevgilinin iletişime geçmesi, Akrepleri geçmişte yaşananları yeniden değerlendirmeye yöneltebilir.

5. BALIK BURCU

Duygusal yönü güçlü olarak yorumlanan Balık burçları, Venüs retrosu sırasında geçmiş ilişkilerine daha fazla odaklanabilir. Eski sevgiliden gelen bir mesaj ya da beklenmedik bir karşılaşma, geçmişte kalan duyguların yeniden canlanmasına neden olabilir.