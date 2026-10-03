Venüs retrosundan en çok etkilenecek 5 burç: Aşk, ilişkiler ve para konusunda yeni bir dönem başlıyor...

Venüs retrosu, astrolojide aşk, ilişkiler, para ve kişisel değerlerle bağlantılı konuların yeniden gözden geçirildiği dönemlerden biri olarak yorumlanıyor. 3 Ekim'de başlayan bu süreçte bazı burçlar geçmiş ilişkiler, duygusal meseleler ve maddi kararlarla ilgili konuları daha yoğun şekilde gündemine alabilir. Özellikle bazı burçlar için eski defterlerin yeniden açılabileceği bu dönemde yaşanacak gelişmeler merak konusu oluyor. İşte Venüs retrosundan en çok etkilenecek 5 burç...

1. AKREP BURCU Venüs retrosunun Akrep burcunda başlaması nedeniyle Akrepler bu dönemi daha kişisel bir şekilde yaşayabilir. Özellikle ilişkilerde güven, bağlılık, kıskançlık ve duygusal sınırlar daha fazla gündeme gelebilir. Akrep burçları bir ilişkide gerçekten ne istediklerini ve karşılarındaki kişiye ne kadar güvendiklerini sorgulayabilir. Daha önce üzeri kapatılmış bir konu yeniden açılabilir veya geçmişte yaşanan bir ilişkinin etkileri tekrar hissedilebilir. Bu süreçte kişinin kendi görünümü, ilişkilerdeki tavrı ve çevresinden aldığı tepkiler üzerine de daha fazla düşünmesi mümkün olabilir. Venüs retrosunun Akrep'teki hareketi, duyguların yüzeyde kalmasından çok daha derin meselelerin ele alınmasına neden olabilir. Bu nedenle Akrepler için geçmiş deneyimlerden ne öğrendiklerini ve bundan sonra ilişkilerinde hangi sınırları korumak istediklerini değerlendirmek öne çıkabilir.

2. BOĞA BURCU Venüs retrosu Boğa burcunun karşıt burcunda ilerlediği için ilişkiler ve ortaklıklar ön plana çıkabilir. Boğa burçları özellikle devam eden ilişkilerinde güven, sadakat ve karşılıklı beklentiler konusunda yeniden düşünmeye başlayabilir. Geçmişte çözülmüş gibi görünen bir sorun tekrar gündeme gelebilir veya iki tarafın da uzun süredir konuşmadığı bir konu yeniden masaya yatırılabilir. Bekar Boğalar açısından geçmişten bir kişinin yeniden ortaya çıkması ya da eski bir ilişkinin hatırlanması mümkün olabilir. Ancak bu dönemde geçmişten gelen her durumun yeniden başlatılması gerektiği anlamına gelmediği, daha çok yaşananları değerlendirme fırsatı sunduğu astrolojik yorumlarda vurgulanıyor. İlişkilerin yanı sıra iş ortaklıkları ve maddi paylaşımlar da Boğaların gündemine girebilir.

3. ASLAN BURCU Aslan burçları Venüs retrosu boyunca özellikle aile, ev yaşamı ve geçmişten gelen duygusal meselelerle ilgilenebilir. Daha önce konuşulmamış bir aile konusu yeniden gündeme gelebilir veya ev içerisinde uzun zamandır ertelenen bir meseleyle ilgilenmek gerekebilir. Aslanlar kendilerini güvende ve rahat hissettikleri ortamları yeniden değerlendirebilir, bazı alışkanlıklarının artık ihtiyaçlarını karşılamadığını düşünebilir. İlişkilerde ise geçmişte yaşanan kırgınlıkların tekrar hatırlanması mümkün olabilir. Bu süreç Aslanların hem aile ilişkilerine hem de kendilerini duygusal açıdan güvende hissetme biçimlerine daha yakından bakmasına neden olabilir. Evle ilgili büyük harcamalar veya estetik değişiklikler konusunda da acele etmek yerine seçenekleri yeniden değerlendirmek daha fazla önem kazanabilir. Astrolojik yorumlarda Venüs retrosunun Aslanlarda aile ve geçmiş meselelerini öne çıkarabileceği belirtiliyor.

4. KOVA BURCU Kova burcu için Venüs retrosu sosyal çevre, arkadaşlıklar ve gelecek planları açısından yeniden değerlendirme süreci yaratabilir. Bazı Kova burçları geçmişte hayatlarında önemli yeri olan kişilerle yeniden iletişim kurabilir veya eski arkadaşlıkların neden sona erdiğini düşünmeye başlayabilir. Sosyal çevrede kiminle gerçekten ortak değerler taşıdıkları konusunda yeni sorgulamalar ortaya çıkabilir. Uzun süredir devam eden bir arkadaşlıkta karşılıklı beklentiler daha görünür hale gelebilir. Bunun yanında geleceğe yönelik planlarda da değişiklik yapmak gündeme gelebilir. Kova burçları kendilerini ait hissetmedikleri ortamlardan uzaklaşmak veya gerçekten önem verdikleri insanlarla ilişkilerini güçlendirmek isteyebilir. Bu süreçte sosyal çevre ve kişisel hedefler arasında nasıl bir denge kurulması gerektiği de daha fazla önem kazanabilir.