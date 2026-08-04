Yarım kalanlar yeniden gündeme geliyor: Satürn Koç retrosu ne zaman bitiyor, burçlara etkileri neler?

Satürn’ün Koç burcundaki retro hareketi, sorumluluklar, kişisel hedefler, kariyer ve uzun vadeli planların yeniden değerlendirilmesine neden olabilir. Bu süreçte bazı burçlar geçmiş kararlarını gözden geçirirken bazıları hayatlarında yeni düzenlemeler yapabilir. Peki Satürn Koç retrosu ne kadar sürecek, Satürn Koç retrosu ne zaman bitiyor ve burçlara etkileri neler? İşte Satürn Koç retrosuna dair merak edilenler ve 12 burç için öne çıkan etkiler...

SATÜRN KOÇ RETROSU NE ZAMAN BAŞLADI?

Satürn, 26 Temmuz 2026'da Koç burcunda retro hareketine geçti.

SATÜRN KOÇ RETROSU NE ZAMAN BİTİYOR?

Satürn Koç retrosu 10 Aralık 2026'da bitiyor. Bu tarihte Satürn yaklaşık 7 derece 56 dakika Koç burcunda direkt harekete dönecek.

SATÜRN KOÇ RETROSU NE KADAR SÜRECEK?

26 Temmuz ile 10 Aralık arasındaki dönem yaklaşık 4,5 ay, yani yaklaşık 137 gün sürüyor. Satürn retrosu her yıl yaklaşık dört buçuk ay süren bir döngünün parçası olarak gerçekleşiyor.

Bu dönemin Koç burcunda gerçekleşmesi ise astrolojik yorumlarda ayrıca önem taşıyor. Çünkü Koç; girişim, bağımsızlık, cesaret, kişisel irade ve harekete geçme temalarıyla ilişkilendiriliyor. Satürn ise disiplin, sorumluluk, sınırlar ve uzun vadeli yapıların sembolü olarak ele alınıyor.

SATÜRN KOÇ RETROSUNUN GENEL ETKİLERİ NELER?

Kişisel hedefler yeniden değerlendirilebilir

Uzun süredir peşinden gidilen hedefler sorgulanabilir. Gerçekten istenen bir şey için mi mücadele edildiği, yoksa yalnızca alışkanlık nedeniyle mi aynı yolda ilerlenildiği düşünülebilir.

Ertelenen sorumluluklar gündeme gelebilir

Daha önce ertelenen görevler, tamamlanmamış işler veya verilen sözler yeniden hatırlanabilir. Bu durum bazı kişiler için hayatındaki eksikleri kapatma fırsatına dönüşebilir.

Sabırsızlık sınanabilir

Koç hızlı hareket etmek isterken Satürn daha kontrollü ve planlı ilerlemeyi temsil eder. Bu nedenle acele etmek ile sağlam adımlar atmak arasında bir denge kurmak önemli hâle gelebilir.

Sınırlar yeniden çizilebilir

İş, aile, arkadaşlık ve ilişkilerde kişinin neyi kabul edip neyi kabul etmediği daha fazla sorgulanabilir. Fazla yük alınan alanlarda yeni sınırlar belirlemek gerekebilir.

Kariyer planları gözden geçirilebilir

Meslek hayatında uzun vadeli hedefler yeniden değerlendirilebilir. Bir işin gerçekten geleceğe katkı sağlayıp sağlamadığı veya mevcut çalışma düzeninin sürdürülebilir olup olmadığı sorgulanabilir.

SATÜRN KOÇ RETROSU BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Koç burcu ve yükselen Koç

Satürn'ün kendi burçlarındaki retrosu, Koçların kendileriyle ilgili önemli sorgulamalar yapmasına neden olabilir. Kişisel hedefler, sorumluluklar ve hayat yönü yeniden değerlendirilebilir. Daha önce hızlı alınan kararların sonuçlarıyla ilgilenmek ve geleceğe daha sağlam bir planla ilerlemek gerekebilir.

Boğa burcu ve yükselen Boğa

Boğalar için bu dönem daha çok iç dünyaya dönme ve geçmişte kalan konuları değerlendirme süreci olabilir. Uzun süredir taşınan bazı sorumlulukların artık bırakılması veya tamamlanması gündeme gelebilir. Dinlenme, geri çekilme ve gelecek planlarını sessizce hazırlama ihtiyacı artabilir.

İkizler burcu ve yükselen İkizler

İkizler burcunda sosyal çevre, arkadaşlıklar ve gelecek hedefleri öne çıkabilir. Bazı arkadaşlıkların hayatındaki yerini sorgulayabilir, kendisine gerçekten katkı sağlayan insanlarla ilişkilerini güçlendirmek isteyebilir. Geleceğe yönelik planlarda daha gerçekçi bir yaklaşım benimseyebilir.

Yengeç burcu ve yükselen Yengeç

Kariyer ve toplum önündeki konum Yengeçlerin gündeminde daha fazla yer alabilir. İş hayatında üstlenilen sorumluluklar yeniden değerlendirilebilir. Uzun vadede ilerlemek istenilen yön konusunda bazı kararların gözden geçirilmesi gerekebilir.

Aslan burcu ve yükselen Aslan

Aslanlar için eğitim, uzaklar, gelecek planları ve hayat görüşüyle ilgili konular öne çıkabilir. Daha önce alınmış bir kararın gerçekten doğru yönde olup olmadığı sorgulanabilir. Büyük hedefler konusunda acele etmek yerine sağlam bir yol haritası oluşturmak önem kazanabilir.

Başak burcu ve yükselen Başak

Başaklar ortak maddi konular, borçlar, ödemeler ve paylaşımlar konusunda daha dikkatli olabilir. Finansal sorumlulukları yeniden düzenlemek ve başkalarıyla yapılan maddi anlaşmaları gözden geçirmek gerekebilir. Duygusal ilişkilerde ise güven ve bağlılık konuları öne çıkabilir.

Terazi burcu ve yükselen Terazi

İlişkiler ve ortaklıklar Terazilerin en önemli gündemlerinden biri olabilir. Devam eden ilişkilerde sorumlulukların adil dağılıp dağılmadığı sorgulanabilir. Bazı ilişkilerde sınırların yeniden belirlenmesi, bazı ilişkilerde ise daha ciddi bir yaklaşım benimsenmesi gerekebilir.

Akrep burcu ve yükselen Akrep

Akrep burçları çalışma düzenleri, günlük sorumlulukları ve yaşam alışkanlıklarını yeniden değerlendirebilir. Fazla yük üstlendikleri konuların farkına varabilir ve daha sürdürülebilir bir düzen kurmak isteyebilirler. İş hayatında disiplinli hareket etmek önem kazanabilir.

Yay burcu ve yükselen Yay

Aşk, yaratıcılık, hobiler ve kişisel mutluluk alanları Yayların gündemine taşınabilir. Keyif veren şeylerle gerçek sorumluluklar arasında denge kurmaları gerekebilir. Romantik ilişkilerde ise geleceğe yönelik beklentiler daha ciddi biçimde değerlendirilebilir.

Oğlak burcu ve yükselen Oğlak

Oğlaklar için ev, aile ve yaşam düzeniyle ilgili sorumluluklar öne çıkabilir. Aile içinde üstlenilen görevler yeniden değerlendirilebilir. Taşınma, ev düzeni veya aileyle ilgili uzun vadeli kararların daha dikkatli biçimde ele alınması gerekebilir.

Kova burcu ve yükselen Kova

Kova burçları iletişim, eğitim, yakın çevre ve günlük bağlantıları konusunda daha seçici olabilir. Verilen sözler, yapılan anlaşmalar ve sürdürülen iletişim biçimleri yeniden değerlendirilebilir. Düşünmeden söylenen sözlerin yerine daha planlı ve sorumlu bir iletişim tercih edilebilir.

Balık burcu ve yükselen Balık

Balıklar için para, gelir ve kişisel değerler konusu önem kazanabilir. Maddi kaynakların nasıl kullanıldığı, hangi harcamaların gerçekten gerekli olduğu ve gelecekte nasıl bir güvence oluşturulabileceği sorgulanabilir. Finansal konularda daha disiplinli bir düzen kurmak faydalı olabilir.