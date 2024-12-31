Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Ocak Çarşamba Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Yeni yılın bu ilk gününde uzun zamandır görmediğiniz kişileri ziyaret edebilir, kişisel bağlantılarınızı güçlendirebilirsiniz. Maddi açıdan şanslı olduğunuz bir gün. Elinize toplu miktarda para geçebilir. Sabah saatlerinde sorumluluklarınızı hatırlatacak gelişmeler yaşayabilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarih verdi: İstanbul'a 15 gün kar yağacak
- Anadolu Efes'in hisseleri düştü
- Bazı bankaların verdiği promosyon maaşı geçti!
- Ayşe Ateş, MİT Başkanı Kalın'a seslendi!
- MTV zammı belli oldu!
- 'ABD, uzun vadede Türkiye için bir tehdit'
- Bankalar 'hesap bakım ücreti' almaya başladı
- 2025'te 100 bin liranın faiz getirisi ne kadar olacak?
- Sivas'ta korkutan deprem!
- Sanatçı Gönül Akkor hayatını kaybetti