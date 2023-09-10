Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Eylül Pazartesi Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
Bugün sevdiklerinizle keyifli zamanlar geçirebilir, hayatınıza katkı sağlayacak yeni kişilerle tanışabilirsiniz sevgili yaylar. Eğitimle alakalı bir gündeminiz varsa bugün olumlu gelişmeler olabilir. Düşüncelerinizi cesaretle hayata geçirebilmek için harika bir gün.
En Çok Okunan Haberler
-
- Motorin ve benzine dev zam yolda! Rekor oran...
- İlk uygulama ile başladılar
- CHP'de dört isim netleşti
- Fenerbahçe'ye 'Atatürk Stadyumu' engeli
- 'Külliye'ye tabela asacağız...'
- 15 Temmuz Köprüsü 'Fas' renklerine büründü
- Kılıçdaroğlu Ankara adayını açıkladı!
- MSB'den 'Sezgin Tanrıkulu' açıklaması!
- ‘Ayhan Bora Kaplan’ operasyonu genişledi!
- Boğazını bıçakla kesip 'canlı yayın' yaptı!