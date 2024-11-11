Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Kasım Salı Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Bugün özel hayatınız, ticari ilişkileriniz veya iş hayatınızla alakalı pozitif gelişmelerin olabileceği bir gün sevgili yaylar. Adım atmak istediğiniz konularda rahatlıkla harekete geçebilir, yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Hevesinizi kıran kişilerden uzak durun.
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