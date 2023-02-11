Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Şubat Pazar Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
Sevgili yaylar, bugün merak ettiğiniz konulara yoğunlaşabilir, yeni keşifler yapabilirsiniz. Bugün sağlık sorunları gündemde olabilir fakat sağlığınızın psikolojinizle bağlantılı olduğunu biliyorsunuz. Kendinizle kalın, meditasyon yapın, manevi konulara yönelin. Çok iyi gelecek.
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