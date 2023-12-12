Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Aralık Çarşamba Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu::
Bugün seyahat planları yapabilir, eğitimle alakalı konularda derinleşebilirsiniz sevgili yaylar. Ayaklarınız yere daha sağlam basmalı. İsteklerinizi gerçekleştirebilmek için biraz fedakarlık yapmalı, taviz vermelisiniz. Aksi takdirde hayaller hayal olarak kalacak.
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