Günlük Burç Yorumları: 15 Eylül Salı Yay Burcu Yorumu

Yay burcu ve yükselen Yay burcu

Günlük Yaşam:

Günün ilk yarısında sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla ve gelecek hedeflerinizle ilgili keyifli paylaşımlar yapabilirsiniz. Öğleden sonra ise temponun biraz düşmesiyle birlikte kendi iç dünyanıza çekilmek, ruhsal olarak dinlenmek ve zihinsel bir arınma yaşamak isteyeceksiniz. Yalnız kalıp enerji toplamak size çok iyi gelecektir.

Kariyer:

Geri planda yürütülen stratejik çalışmalar ve hazırlık süreçleri için oldukça verimli bir zaman dilimi. Yeni projelerinizi hemen ilan etmek yerine her türlü ayrıntıyı hesaba katarak mutfakta olgunlaştırmalısınız. İş hayatınızda güvendiğiniz kişilerle kuracağınız gizli ve sağlam temaslar ilerleyen günlerde meyvesini verecektir.

İlişki:

Özel hayatınızda biraz mesafe koymak, hislerinizi kendi içinizde tartmak isteyebilirsiniz. Partnerinizle dingin ortamlarda bulunmak ve gürültüden uzak kalmak ilişkinize huzur katacaktır. Bekâr Yaylar için geçmişte kalmış bir ilişkinin yeniden gündeme gelmesi veya gizli bir hayranın varlığını hissettirmesi söz konusu olabilir.