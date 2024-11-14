Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Kasım Cuma Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Bugün beklenmedik konular gündeminize gelebilir sevgili yaylar. Yer değişikliği, taşınma, sağlık sorunları biraz huzurunuzu kaçırabilir. İş hayatınızda ilişkilerinizi sağlam zeminlere oturtmak için eyleme geçebilirsiniz. Beklentileriniz çok büyük olmasın.
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