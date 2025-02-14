Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Şubat Cumartesi Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Bugün gündeminizde sosyal çevreniz ve gelecek planları var sevgili yaylar. Hayal ettiğiniz konularda adım atabilir, planlamalar yapabilirsiniz. Ticaret, eğitim ve hukuki konularda pozitif gelişmeler olabilir. Fikirlerine güvendiğiniz kişilerle beraber hareket etmek sizi başarıya daha fazla yaklaştıracak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 48 yaş büyük eşi öldü: Ünlü oyuncuya miras şoku!
- AYM'den Gezi kararı!
- MHP, anket sonuçlarından 'rahatsız oldu'
- Scholz'den saldırıya ilişkin yeni açıklama
- TÜSİAD YİK Başkanı'na soruşturma!
- Kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
- AKP'li Cevizoğlu'ndan 'sembolik şiddet' suçlaması
- Ankara'da poligonda panik anları
- Hasta ile fiyat pazarlığına 'faaliyet durdurma' kararı
- Türk Başkonsolosluğu önünde provokasyon