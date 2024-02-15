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Günlük Burç Yorumları: 16 Şubat Cuma Yay Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 16 Şubat Cuma Yay Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 15 Şubat 2024 - 16:33

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

Bugün beklenmedik konular gündeminize gelebilir sevgili yaylar. Yer değişikliği, taşınma, sağlık sorunları biraz huzurunuzu kaçırabilir. İş hayatınızda ilişkilerinizi sağlam zeminlere oturtmak için eyleme geçebilirsiniz. Beklentileriniz çok büyük olmasın. 



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