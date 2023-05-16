Günlük Burç Yorumları: 17 Mayıs Çarşamba Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 16 Mayıs 2023 - 17:30

Güncelleme: 16 Mayıs 2023 - 17:30

Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:

Hayallerinizi hedefe dönüştürecek öz cesareti kendinizde bulabiliyorsunuz fakat abartılı ve yüksek idealler hayallerinizin somutlaşmasını geciktiriyor. Küçük hedefler koyup o yolda ilerlediğinizde daha fazla tatmin olacaksınız.







