Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Eylül Çarşamba Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Ailevi konulara daha fazla hassasiyet göstermeniz gerekiyor. Evinizin düzeni, ebeveynlerinizle veya çocuklarınızla ilişkileriniz istediğiniz boyutta olmayabilir. Hatayı biraz kendinizde arayın. Ticari ilişkilerinizde veya alışverişlerinizde kandırılmalara karşı uyanık olun.
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