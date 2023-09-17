Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Eylül Pazartesi Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen Yay burcu günlük yorumu:
Sevgili yaylar, bugün merak ettiğiniz konularda derinleşebilir, yeni keşifler yapabilirsiniz. Sağlık sorunları gündemde olabilir fakat kökeninde ruhsal etkilerin olduğunu bilmelisiniz. Siz ruhen iyi hissetmeye başladıkça her şey düzelecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Üç ilin sınırları değişiyor
- Kolesterole birebir 'süper meyve'
- Ünlü psikiyatrist onlarca çocuğun hayatını kararttı
- Afyonkarahisar'da özel helikopter düştü!
- Taha Akgül, altın madalya fırsatını kaçırdı
- Galatasaray'ın rakibi Kopenhag'a kötü haber!
- CHP İzmir İl Başkanı belli oldu
- O doktorun yeni 'icraatları' ortaya çıktı!
- Kılıçdaroğlu'ndan talimat
- Müdahale eden helikopter baraja düştü!