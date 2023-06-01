Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Haziran Cuma Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
Sevgili yaylar, bugün merak ettiğiniz konulara yoğunlaşabilir, katılmak istediğiniz eğitimler varsa detaylı araştırma yapabilirsiniz. Sağlık sorunlarınız gündemde olabilir, siz kendi iç dünyanızı şifalandırdıkça sağlığınız da düzene girecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın malvarlığı Resmi Gazete'de yayımlandı
- 3 eşli milletvekili parlamentoda!
- Peki bu terörün sahibi kim?
- Aktif siyaseti bıraktığını duyuran Demirtaş'tan açıklama
- Yeni kabinede Soylu, Akar ve Çavuşoğlu'na veda!
- Kılıçdaroğlu ilk kez yanıtladı: İstifa edecek mi?
- İYİ Partili Erdem'den Millet İttifakı açıklaması
- Trabzonspor'dan ilk transfer hamlesi!
- CHP değişimi başlatıyor!
- 'İYİ Parti'nin ısrarı 15-20 milletvekiline mâl oldu'