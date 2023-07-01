Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Temmuz Pazar Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
Bugün ilişkileriniz biraz zorlayıcı ve gergin olabilir sevgili yaylar. Yakın çevrenizle aranızda çıkan anlaşmazlıklar hem iş hem günlük hayattaki motivasyonunuzu düşürüyor. Ağır yemeklerden ve ağır sporlardan kaçınmanız gereken bir gün.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fatih Portakal böyle veda etti
- İzmir'de katliam gibi kaza: 4 ölü 21 yaralı
- Basket görüntüleri tartışma yarattı
- CHP'den 'yerel seçim' çıkışı!
- Eski Brezilya lideri Bolsonaro'ya 8 yıl yasak
- Havalimanında silahlı saldırı alarmı!
- Bayram mesajı 'milliyetçileri' kızdırdı
- Büyükelçi Murat Karagöz denizde kalp krizi geçirdi
- Berzeg'i gördüğünü iddia etti, seferber oldular
- Devrilen otobüs alev aldı: 25 ölü, 8 yaralı