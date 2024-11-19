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Günlük Burç Yorumları: 20 Kasım Çarşamba Yay Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 20 Kasım Çarşamba Yay Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 19 Kasım 2024 - 16:38

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

Sevgili yaylar, yaşadığınız sorunlar karşısında net tavırlar sergilemeniz çevrenizin sizden uzaklaşmasına sebep olsa da siz doğru yoldasınız. Güvenmediğiniz hiçbir konuda adım atmayın. Bugün parasal konularda beklenmedik sorunlar yaşanabilir. 


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