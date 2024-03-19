Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Mart Çarşamba Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen Yay burcu günlük yorumu:
Bir anlık heyecana kapılıp verdiğiniz kararların sonrasında hayal kırıklığı yaratmaması için daha gerçekçi olmalısınız. Ayaklarınız yere sağlam basarsa, adım adım gelen başarınız sizi ilerleyen süreçte daha fazla tatmin edecek gibi görünüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'de 'para sayma' görüntülerinde yeni gelişme!
- Turgut Altınok'a canlı yayında soğuk duş
- 'Külliyen yalan'
- 4 büyükşehirde anket sonuçları belli oldu
- Mansur Yavaş, son anket sonuçlarını açıkladı!
- Memur ve emeklileri bekleyen büyük tehlike
- 'Kentsel dönüşümle ilgili mücadele ettik'
- 'Kendi geleceğimi düşünmem lazım' iddiası!
- Ligden çekilme kararı konuşulacak!
- ‘Muhalefet CHP’de birleşti’