Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Mart Pazartesi Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
Ailevi konularla alakalı problemlerinin gündeme geleceği bir gün olabilir. Sözlü çatışmaya girmemeye çalışın, yanlış anlaşılabilirsiniz. İnsanların sizi sorumsuz biri olarak değerlendirmesi kendinizi sorgulamanızı gerektiriyor. Kendinizi yanlış ifade ediyorsunuz.
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