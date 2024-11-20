Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Kasım Perşembe Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Bir anlık heyecana kapılıp verdiğiniz kararların sonrasında hayal kırıklığı yaratmaması için daha gerçekçi olmalısınız. Ayaklarınız yere sağlam basarsa, adım adım gelen başarınız sizi ilerleyen süreçte daha fazla tatmin edecek gibi görünüyor.
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