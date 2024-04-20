Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Nisan Pazar Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Fikirlerinizi özgüvenle hayata geçirmek için mükemmel zamanlardasınız. Arkadaş çevrenizin de destek alarak yolunuza devam ettiğinizde daha hızlı ilerleyeceksiniz. Bugün ticari anlamda yeni başlangıçlar yapabilir, hukuki konularda adım atabilirsiniz. Özel hayatınızla alakalı uzun zamandır çözemediğiniz sorunlar bugün çözüme kavuşabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstinyePark AVM'de korkutan yangın!
- '6 yıldır yaşattığınız zulüm yetmedi mi?'
- 'Daha gerzekçe açıklama duymadım, yazıklar olsun'
- Ve Şimşek IMF'yle 'el sıkıştı'
- İki soruşturma birden
- Gülşen Bubikoğlu '50 yıllık dans...'ı paylaştı
- İzmitlinin hakkı bütün İzmitlilere!
- 562 bin liralık 'alınteri'
- İlk üç yıl zorunluluğu olmayacak
- Mazbata töreninde hakaret: Gözaltına alındı!