Günlük Burç Yorumları: 23 Ekim Çarşamba Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 22 Ekim 2024 - 16:57

Güncelleme: 22 Ekim 2024 - 16:57

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

Sevgili yaylar, bugün maddi konular ve sağlık sorunları gündemde olabilir. Araştırma yapmadığınız, emin olmadığınız konulardan uzak durun. Bugün risk almak için doğru zaman değil. Önemli kararlar için birkaç gün beklemenizde yarar var.