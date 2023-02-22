Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Şubat Perşembe Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
Sevgili yaylar, ayaklarınız ne kadar yere sağlam basarsa isteklerinize ulaşma olasılığınız o kadar yüksek olacak. Çok yüksekten uçmayın. Hayatınızın kontrolünü elinize almaya çalışırken aklıselim davranın. Bugün güzel haberler alabileceğiniz, güzel gelişmeler yaşayabileceğiniz bir gün.
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