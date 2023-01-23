Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Ocak Salı Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
İkili ilişkilerde dobralığınızı çok fazla abartırsanız geri dönüşü olmayacak şekilde sevdiklerinizden kopabilir, kalplerini kırabilirsiniz. Yanlış anlaşılmalar, ego çatışmaları yaşanabilir. Doğru bir şekilde iletişim kurmak için empati yeteneğinizi kullanmalısınız. Her şeye mantıklı açıklamalar yapmaktan vazgeçin.
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