Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Kasım Cumartesi Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
Bugün sabırlı olmanız gereken bir gün sevgili yaylar.. Günlük hayatınızda önceden hesaba katmadığınız konular gündeme gelebilir. Emin olmadığınız bir işe girişmeyin, ayaklarınız yere sağlam bassın. Sağlık sorunlarıyla alakalı beklenmedik haberler alabilirsiniz.
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