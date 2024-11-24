Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Kasım Pazartesi Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Bugün yeni ufuklara açılmak, gelecek planları yapmak, sevdiğiniz insanlarla vakit geçirmek istiyorsunuz. Uzun zamandır görmediğiniz dostlarınızı ziyaret edebilir, zihinsel olarak uyumlu olacağınız kişilerle yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Araştırmak, derinleşmek, yoğunlaşmak için harika bir gün..
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