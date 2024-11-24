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Günlük Burç Yorumları: 25 Kasım Pazartesi Yay Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 25 Kasım Pazartesi Yay Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 24 Kasım 2024 - 15:50

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

Bugün yeni ufuklara açılmak, gelecek planları yapmak, sevdiğiniz insanlarla vakit geçirmek istiyorsunuz. Uzun zamandır görmediğiniz dostlarınızı ziyaret edebilir, zihinsel olarak uyumlu olacağınız kişilerle yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Araştırmak, derinleşmek, yoğunlaşmak için harika bir gün..


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