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Günlük Burç Yorumları: 25 Mart Cumartesi Yay Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 25 Mart Cumartesi Yay Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 19:00

Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:

Bugün beklenmedik konular gündeminize gelebilir sevgili yaylar. Yer değişikliği, taşınma, sağlık sorunları biraz huzurunuzu kaçırabilir. İş hayatınızda ilişkilerinizi sağlam zeminlere oturtmak için eyleme geçebilirsiniz. Çabayı elden bırakmayın, sabırlı olursanız işleriniz yoluna girecek.



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