Günlük Burç Yorumları: 25 Mayıs Pazartesi Yay Burcu Yorumu

Yay Burcu ve Yükselen Yay Burcu

Günlük Yaşam:

Haftaya başlarken Ay'ın Başak burcundaki seyri, hayattaki sorumluluklarınızı, hedeflerinizi ve toplum önündeki duruşunuzu ön plana çıkarıyor sevgili Yaylar. Ancak karşıt alanınızdaki Güneş’in aile ve kökler alanınızdaki Satürn ile yapacağı kare açı, partnerinizle veya aile büyüklerinizle olan ilişkilerinizde geçmişten gelen yükümlülükleri önünüze getirebilir.

Kariyer:

Ortaklı yürüttüğünüz ticari faaliyetlerde veya danışmanlık işlerinizde karşı tarafın katı ve esnemeyen tutumu nedeniyle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Sözleşme ve kontratların tüm ayrıntı maddelerini büyük bir ciddiyetle yeniden incelemek durumunda kalabilirsiniz. İş dünyasındaki tanınırlığınızı korumak adına fevri çıkışlardan kaçınmalı, profesyonel sınırları gözetmelisiniz.

İlişki:

Evliliğinizde veya uzun soluklu ilişkinizde ciddi bir sorumluluk sınavından geçiyor olabilirsiniz. Ailevi yüklerin veya evle ilgili sorunların ilişkinize yansıması aranızda dönemsel bir soğukluğa neden olabilir; sabırlı ve olgun konuşmalar bu dönemi atlatmanızı sağlayacaktır. Yalnız Yaylar için hayatlarında köklü yer edinebilecek, ciddiyetiyle güven veren insanlarla tanışma olasılığı var.