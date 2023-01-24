Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Ocak Çarşamba Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
Ailevi konulara hassasiyet göstermeniz gereken bir gün sevgili yaylar. Ağzınızdan çıkanların çok fazla gerçekliği olmayabilir, tutamayacağınız sözler vermeyin. Kandırılmalar, yanlış anlaşılmalar, hayal kırıklıkları gündemde olabilir. Dalgınlıkla gelen kazalara dikkat edin.
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