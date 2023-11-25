Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Kasım Pazar Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
Günlük yaşam düzeninizde değişiklik yapma isteği bugün harekete geçmenizi gerektirebilir. Beklentilerinizi daha gerçekçi bir zemine oturtursanız istediğiniz gibi bir düzene geçebileceksiniz. Sağlığınızla alakalı yeni kararlar almanız gerekebilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Çiçeklerin dibine yarım bardak dökmek bile yetiyor!
- Hakiki zeytinyağı nasıl anlaşılır?
- Şike teklif eden, bahis oynayan futbolcular
- Ankara sokakları yine kana bulandı
- Çalışan emeklilere de 5 bin TL ikramiye
- Yazarımız Ağırel'i tehdit etmişti...
- Erdoğan da kira sorunuyla tanıştı!
- Ankara Valiliği'nden sağanak ve fırtına uyarısı!
- Dikbayır'a istifa çağrısı istifa getirdi
- Gezgin ruhlu 3 burç : Sürekli keşfetmek ve gezerler