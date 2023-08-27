Günlük Burç Yorumları: 28 Ağustos Pazartesi Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 27 Ağustos 2023 - 17:26

Güncelleme: 27 Ağustos 2023 - 17:26

Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:

Sizin veya yakınlarınızın sağlık sorunlarının beklenmedik şekilde ortaya çıkacağı bir gün olabilir sevgili yaylar. Beklenmedik harcamalar gündeminizde.. Sorumluluklardan kaçtıkça yükünüzü arttırıyorsunuz. Çözümsel yaklaşmanın zamanı geldi de geçiyor.



