Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Ağustos Pazartesi Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
Sizin veya yakınlarınızın sağlık sorunlarının beklenmedik şekilde ortaya çıkacağı bir gün olabilir sevgili yaylar. Beklenmedik harcamalar gündeminizde.. Sorumluluklardan kaçtıkça yükünüzü arttırıyorsunuz. Çözümsel yaklaşmanın zamanı geldi de geçiyor.
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