Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Kasım Perşembe Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Sevgili yaylar, bugün merak ettiğiniz konularda derinleşebilir, yeni keşifler yapabilirsiniz. Sağlık sorunları gündemde olabilir fakat kökeninde ruhsal etkilerin olduğunu bilmelisiniz. Siz ruhen iyi hissetmeye başladıkça her şey düzelecek.
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