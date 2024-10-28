Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Ekim Salı Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Bugün gündeminizde sosyal çevreniz ve gelecek planları var sevgili yaylar. Hayal ettiğiniz konularda adım atabilir, planlamalar yapabilirsiniz. Ticaret, eğitim ve yabancılarla alakalı konularda pozitif gelişmeler olabilir. Fikirlerine güvendiğiniz kişilerle beraber hareket etmek sizi başarıya yaklaştıracak.
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