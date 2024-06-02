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Günlük Burç Yorumları: 3 Haziran Pazartesi Yay Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 3 Haziran Pazartesi Yay Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 02 Haziran 2024 - 16:09

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

Bugün sabırlı olmanız gereken bir gün sevgili yaylar. Günlük hayatınızda önceden hesaba katmadığınız konular gündeme gelebilir. Emin olmadığınız bir işe girişmeyin, ayaklarınız yere sağlam bassın. Sağlık sorunlarıyla alakalı beklenmedik haberler alabilirsiniz. 


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